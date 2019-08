Trabajadores que laboren el feriado del 30 de agosto recibirán tres remuneraciones

Síguenos en Facebook

El viernes 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, será feriado nacional para los trabajadores tanto del sector público como privado, conforme al Decreto Legislativo 713 y los empleados que laboren esta fecha recibirán tres remuneraciones, según informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL, dijo al portal PQS, que incluso si no se labora, será pagado por los empleadores. "El pago del feriado es equivalente a una remuneración ordinaria que corresponde a un día de trabajo. No obstante, en el caso del trabajador del sector privado, asista tendrá derecho a percibir tres remuneraciones, siempre que no cuente con descanso sustitutorio", refirió.

Zavalo detalló al respecto: El trabajador percibirá una remuneración diaria por el feriado, una segunda remuneración por el trabajo realizado y una tercera Por haber laborado en día feriado.

Feriado largo

Cabe precisar que además, el jueves 29 de agosto será día no laborable para el sector público, según estableció el gobierno en el Decreto Supremo 002-2019-PCM. Así, ese día se sumará al viernes 30 de agosto para formar un fin de semana largo.