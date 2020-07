Martín Ruggiero, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, aseguró que el Poder Ejecutivo analiza la posibilidad de extender el trabajo remoto hasta, por lo menos, fin de año por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En diálogo con TV Perú, señaló que esta forma de prestar servicios laborales de manera no presencial ha tenido mucha acogida y detalló que a mediados de este mes existen más de 220 mil trabajadores remotos.

“El teletrabajo ya era una institución que se encontraba regulada en el ordenamiento jurídico peruano a través de una ley y un reglamento. Es una norma que no tuvo acogida. En el Perú a febrero del presente año existían 2,200 teletrabajadores”, expresó.

“La medida que se evalúa es extender el trabajo remoto hasta por lo menos fin de año. Consideramos que es una medida que ha tenido mucha acogida porque ha permitido velar por la salud de los trabajadores en el marco de esta pandemia”, agregó.

De otro lado, Ruggiero aseguró que el Gobierno busca dotar de recursos a su sector con la finalidad de acelerar el procesamiento de las solicitudes de suspensión perfecta en el marco de la emergencia sanitaria.

“Hoy en día existen alrededor de 30 mil solicitudes de suspensión que involucran a un total aproximado de 300 mil trabajadores. Está en la agenda de este gobierno dotar de herramientas a los órganos resolutorios y a la Sunafil con la finalidad de acelerar el procesamiento de estas solicitudes”, acotó.

En otro punto, Ruggiero reiteró que los chats difundidos en redes sociales son “evidentemente falsos” y que por un tema “de principios, de convicción, crianza y educación”, jamás se expresaría así de una persona.

“[Buscan] cuestionarme. Estoy abierto a las críticas, pero pido que me juzguen y critiquen por las acciones que adopte en el ejercicio del cargo que ocupo, pero no me juzguen en base a inventos o mensajes apócrifos. Conozco Huancayo, pero nunca he ido a realizar una gestión, o una diligencia judicial o administrativa”, enfatizó.

Finalmente, el titular del MTPE negó haber ejercido la defensa legal de la empresa Tamshi SAC, investigada por deforestación de la Amazonía en Loreto. También aclaró las modificaciones a su hoja de vida.

“Debo indicar que no he tenido la oportunidad -nunca- de patrocinar a una empresa cuestionada a la cual se hizo alusión. Desde mi área laboral no tuve la oportunidad de defender a esa empresa en lo absoluto”, acotó.

“Las modificaciones en mi hoja de vida se dieron por criterios de relevancia. Cuando se juega la hoja de vida, se menciona un diplomado que yo había llevado, pero no la maestría. Considero que es más importante una maestría que un diplomado. Posteriormente se subsanó ese error y se colgó la hoja de vida con los datos más relevantes”, sentenció.