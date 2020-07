Por Christian Lengua

El turismo es una de las industrias que requiere con mayor urgencia medidas destinadas a su reactivación. El presidente Martín Vizcarra anunció en su discurso por 28 de julio, además del esperado FAE Turismo, la inversión de S/ 142 millones para inversión de infraestructura en ocho proyectos en Amazonas, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima y Puno.

Con esta medida, se pretende beneficiar a más de un millón de visitantes nacionales y extranjeros. Al respecto, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), señaló que el mensaje presidencial demuestra que el turismo no es política del gobierno.

Agregó que tampoco esperaban un mensaje promotor de la actividad turística, “porque en estos 135 días que hemos estado en pandemia podemos decir que todas las medidas para el sector o han llegado tarde, o no se han dictado. No ha habido normas que puedan mitigar el efecto dramático en la economía del turismo”.

Por su lado, Diana Guerra Chirinos, directora de la carrera de Administración en Turismo de la USIL, fue más optimista y destacó que el turismo se haya incluido en el discurso presidencial.

Precisó que este anuncio es algo que ya venía diciendo Edgar Vásquez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, que para la reactivación del sector es necesario diversificar la oferta de productos turísticos en el país e invertir en infraestructura.

“Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de las carreteras, aeropuertos, miradores, cercos del sitio arqueológico, iluminación, servicios básicos, todo para que las personas puedan llegar al lugar. Que se haya sacado un fondo me parece clave”, refirió Guerra.

Mientras que para Canales, las obras de infraestructura turística son oportunas, pero si se programan para los próximos años son tardías. “El anuncio de los S/ 142 millones para los proyectos multianuales no significa que se vaya a realizar este año, sino probablemente el 2021”.

“Desconocemos la eficacia, porque no fue consultado con el sector empresarial. ¿Es posible atraer un millón de turistas nacionales y extranjeros? No, porque por lo menos hasta el año 2022, no vamos a tener un flujo importante”, añadió.

También puso como ejemplo Kuélap y la necesidad de que el sitio arqueológico funcione las 24 horas, o por lo menos en un horario permanente, y la conducción del río Vilcanota en Machu Picchu para evitar que se desborde, algo que sucede cada año en enero y febrero en el lugar más turístico del Perú.

Desde la óptica de José Manuel Marsano, director del Observatorio Turístico del Perú de la USMP, el anuncio de Vizcarra es positivo, pero hay que ser prudentes. “La cifra de un millón de visitantes nacionales y extranjeros parece exagerada. El año que viene para el turismo será muy malo, definitivamente”.

Sin embargo, calificó como positivo que se generen esas rutas microturísticas. “Eso va a dejar dinero en las regiones, va a generar un efecto multiplicador en la economía y creará una sinergia de crecimiento económico”, puntualizó.

LA VACUNA ESPERADA

Estas Fiestas Patrias han sido un claro ejemplo de que la gente aún no está dispuesta a hacer turismo, lo que en cifras son S/ 720 millones que se dejarán de recaudar en el sector. Carlos Canales señala que el turismo se reactivará en tanto se hagan gestiones para tener la vacuna contra el coronavirus.

“Lo que pedíamos en el discurso presidencial, es que precise la fecha en la que vamos a tener a disposición las vacunas, o por lo menos el contrato con el laboratorios que vaya a vendernos la vacuna, tal como vienen haciendo México, Brasil, Colombia y Chile”. La preocupación de Canales es que el gobierno aún no ha tomado una decisión y tampoco se contempla en el presupuesto nacional.

En esa línea, Guerra enfatizó que hay un repliegue de las ganas de viajar. Las expectativas de viaje en el turismo interno no ha sido real tampoco, “porque el temor está muy presente, mientras no haya vacuna, la reactivación va a ser muy de a pocos”.

Marsano, por su parte, puso el foco en el turismo de negocios. “Los primeros proyectos que van a jalar la economía son los de minería, y como colateral, quienes vengan a invertir dinamizarán la actividad turística: se aloja en hoteles, va a restaurantes, visita localidades. La primera locomotora que va a jalar el turismo receptivo es el de los hombres de negocios”.