Viviendas vendidas a julio de este año son casi el 70% de todo el 2018

Síguenos en Facebook

A pesar de las diferencias entre el Congreso y el Ejecutivo en los últimos años, la venta de viviendas se mantuvo firme ante el ruido político. Sin embargo, Marco del Río, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú), espera que la propuesta de adelanto de elecciones, y la incertidumbre que se ha generado, no reduzca este interés.

Explicó que entre enero y julio de este año se han vendido 10,565 unidades, lo que representa casi el 70% del total de unidades vendidas en el 2018 (15,121) y es 18% más alto que lo obtenido en el mismo periodo de 2018. El gremio consideró que, si las decisiones de compra no se congelan por la incertidumbre política, para fin de año, se venderían 16,000 unidades, un 8% más que en el 2018.

"Este segundo semestre es atípico porque los 28 de julio ya no asustaban. Deberíamos esperar un promedio mensual de 1,500 unidades para que en el año se vendan 16000, pero no sabemos qué va a pasar. Esperamos que lo que está hecho no se cambie, que se mantenga el Bono Verde, el Techo Propio", expresó.

Carola Pacheco, gerente general de ADI Perú, mencionó también que a julio de este año se tenía para la venta en vivienda social (menos de S/300,000) a 627 unidades, mientras que en la vivienda residencial (mayor a S/300,000), 763 unidades. Además, para julio de este año había en stock 7,648 viviendas sociales y 13,919 viviendas residenciales.

Comentó que el 39.09% de los proyectos están en construcción, 47.23% en plano y 13.68% en proyectos terminados. Sin embargo, lo adecuado debería ser un balance de 62% en construcción, 30% en planos y 8% en proyectos terminados. Estos indicadores se presentarán en más detalle en la Expo Real State 2019, a realizarse el 25 y 26 de setiembre en el Swissotel, donde se presentarán distintos especialistas en el sector.