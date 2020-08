El primer ministro Walter Martos mostró un perfil distinto al que había mostrado Pedro Cateriano cuando se presentó a pedir el voto de confianza al Congreso de la República. Su discurso se centró principalmente en el control de la pandemia y temas sociales, marcando distancias de su antecesor que se enfocó en la economía.

Un punto que prácticamente quedó a un lado en la exposición de Martos, y que había sido abordado por Cateriano y por el presidente Martín Vizcarra en su discurso por 28 de julio, es el de la transformación digital. ¿Qué pasa con los anteriores anuncios? ¿Se seguirá impulsando la digitalización del Estado?

José Asti, director de asuntos financieros de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales (Sodital), indicó al respecto que Cateriano ha estado siempre ligado a empresas y tiene una imagen liberal, mientras que Martos es más conservador, más que pegado a las empresas, está más pegado al Gobierno.

“Martos se enfocó mucho en la parte social, de salud, pero no consideró tocar estos temas digitales. No es que no crea que el Gobierno los vaya a ratificar. Pero sí encontramos una diferencia entre lo que ambos dijeron y no dijeron”, apuntó Asti.

Por ejemplo, Martos habló del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITE), de una mejora en la infraestructura para acortar la brecha digital en las comisarías. Y es algo que Cateriano también tocó. Ahí coinciden, dijo el directivo.

Otro tema en común fue el uso de tecnología en el comercio, Martos se refirió a la digitalización de las Mypes. También coincidió con Cateriano en la parte del programa del fortalecimiento digital para las entidades públicas. “Lo abordaron de manera distinta pero coinciden en la parte social”, añadió Asti.

Para el líder de Sodital, Martos se va a enfocar mucho en el tema de las universidades, salud, tema sociales, “pero, esperaría que, a diferencia de Cateriano, no le dé tanto impulso a la parte digital”. Por ejemplo, el premier no habló de la nueva plataforma digital del Mintra, con su renovada bolsa de trabajo, y acceso al Certijoven y Certiadulto.

Tampoco se refirió al uso del DNI como identidad digital para abrir automáticamente la cuenta en el Banco de la Nación cuando se cumpla la mayoría de edad. Otro tema que faltó, puntualizó Asti, es la digitalización de la ventanilla única.

CÓMO AVANZA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO

José Díaz Ísmodes, profesor de la Escuela de Postgrado de la UP, manifestó que al ser Perú un aspirante a miembro de los países OCDE, el año pasado salió el último informe sobre gobierno digital, donde se establecían las líneas estratégicas, y el Gobierno ya las estaba adoptando.

“En ese sentido han habido avances, teniendo en cuenta que la Secretaría de Gobierno Digital (oficina adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y que se encarga de la transformación digital del Estado) es relativamente nueva, ya que no tiene más de dos años de funcionamiento”, apuntó Díaz.

En la política de modernización del Estado hay metas que recomienda la OCDE, y el gobierno digital acelera ese proceso. En ese sentido, el COVID-19 ha agilizado aún más el cambio, “porque siempre ha habido reticencia para adoptar herramientas digitales, pero esta pandemia nos ha obligado a hacerlo”.

Entre las metas sugeridas por la OCDE está, por ejemplo, sacar un diagnóstico de la digitalización del Estado. Y se comprobó que solo el 15% de los procedimientos gestionados por el Gobierno Central se inician en línea y solo el 4% se completan digitalmente. Díaz precisó que en este aspecto estamos abajo a nivel de la región.

“Es un paquete integral, que implica cumplir la mayoría de las recomendaciones de la OCDE, que las entidades del Estado ordenen sus procesos, que interactúen, que compartan información, que trabajen con talento humano”, explicó Díaz.

Eso por un lado, y por otro lado, siempre el tema de la transformación digital implica datos. Y ahí sí estamos graves, según el docente de la UP. Puso como ejemplo el gran número de migrantes venezolanos en Perú, de los que no existe mayor data ni trazabilidad.

“Así como tenemos ese ejemplo, hay otros cientos por la mala calidad de la data que tenemos, data que debe transformarse en decisiones. La pandemia ha sacado a relucir una serie de problemas muy serios en términos de tomar decisiones a ciegas”, finalizó.

Asti, por su parte, señaló que para Perú es una novedad la transformación digital y el Gobierno está dando pasos importantes hacia la digitalización. “El tema es que la parte social demanda mucha atención. Los esfuerzos de la PCM están concentrados en controlar la pandemia, y hay limitaciones respecto a los puntos que se están atendiendo de manera urgente”.