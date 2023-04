Luego de 100 días de gestión, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Tumán, Julio Gálvez Marrufo, dio a conocer la millonaria deuda que encontró en la comuna.

El burgomaestre indicó que la gestión anterior de Ruperto Ipanaqué Zapata, se fue debiendo más de S/97,000 a la empresa Electronorte, así como cerca de S/30,000 en combustible a grifos, y otros proveedores.

Asimismo, la autoridad edil informó que hasta la fecha no se ha terminado de hacer la transferencia de acuerdo a ley, por lo cual ya han interpuesto la respectiva denuncia ante la Contraloría, Fiscalía, entre otras instancias.

“Nunca terminaron de hacer la transferencia de acuerdo a los tiempos establecidos. Ya hemos elevado a la Fiscalía, de qué áreas no se ha realizado. Hemos encontrado deudas con Electronorte que nos perjudica bastante para el funcionamiento de los pozos tubulares, por el tema de las bombas, y eso hace que el abastecimiento del agua siga siendo peor al anterior. Es un problema muy grande el que tenemos por que hay deudas con bastantes proveedores, grifos, de mantenimiento, entre otros más”, sostuvo.

De igual forma, dio a conocer que desde que inició su gestión, han realizado convenios para poder cancelar por cuotas a la empresa de luz y así poder seguir recibiendo el servicio.

“Son deudas que no tienen reconocimiento y no han sido programadas dentro del presupuesto para poder pagar nosotros. Eso también conlleva a un problema de una malversación de fondos, porque no es posible que nos hayan dejado esas deudas no reconocidas”, añadió.

Gálvez Marrufo también señaló que con los pocos recursos que tienen, están haciendo mantenimiento en algunos pozo para abastecer de agua a la localidad.

Finalmente, explicó que otros deudores son los mismos pobladores quienes deben por el servicio de agua, recojo de residuos sólidos, serenazgo, más de S/17′000,000 y se requiere 8 millones de soles para hacer realidad el mejoramiento de agua. La empresa azucarera adeuda más de S/53′000,000.

