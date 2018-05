10 mil quedarían fuera del pago de la Deuda Social si el Gobierno solo entrega S/ 24 millones

Síguenos en Facebook y YouTube

Diez mil 302 beneficiarios del pago de la deuda social en el sector Educación en Arequipa (docentes y administrativos) quedarían fuera para el cobro de este beneficio, si es que se confirma que el Gobierno Nacional solo otorgará a la región S/24 millones 16 mil para el abono, este año.

Verónica Zegarra Maldonado, coordinadora de la Deuda Social del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), informó que actualmente hay 12,702 beneficiarios en la lista priorizada y actualizada por las unidades ejecutoras de Educación, hasta el 31 de marzo del 2017.

PAGO. “Extraoficialmente, podríamos decir que diez mil quedarían fuera, sabiendo que se pagará S/10 mil a cada beneficiario, pero no podemos adelantarnos, me he comunicado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y me han señalado que esperemos el decreto con el cual se dará a conocer el monto oficial y el listado priorizado por ellos para el pago”, dijo la funcionaria.

Zegarra Maldonado recordó que este pago será de acuerdo a la antigüedad de la sentencia y no conforme al orden que están en el listado priorizado por las unidades ejecutoras.

La deuda de este sector en Arequipa es S/ 594 millones, la cual es impagable y solo sería posible si el Gobierno Nacional destina más recursos para hacer los depósitos, pues anualmente se destina menos del 10% para este fin.

En otros sectores como Transportes y Salud, Verónica Zegarra señaló que el listado es menor, porque solo son 886 beneficiarios y el monto de la deuda es S/46 millones 149.

Es necesario mencionar que el monto de S/24 millones para el pago de la deuda social en Arequipa fue vertido el último miércoles por el secretario regional del Suter- Arequipa, Walter Andia, quien sostuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Educación, pero se debe esperar el decreto emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

CIFRA.La deuda social en Arequipa, tanto de Educación y otros sectores, es de S/640 millones en su totalidad