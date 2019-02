Desaparecidos: 11 días después, familiares lloran por cuerpos (FOTOS y VIDEO)

Síguenos en Facebook

Martha Huallpa Huillcapacco, de 19 años, es la única sobreviviente delas 18 personas que viajaban la madrugada del 14 de febrero, en la miniván de placa X0M-964. Partieron del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas-Apurímac rumbo Espinar en Cusco, entre ellos un menor de 3 años, no llegaron a sus destinos.

Aproximadamente a las 1:50 de la madrugada, el vehículo conducido por Edyson Aguilar se despistó y dio vueltas de campana hasta caer al río Velille en el sector Ccajanuya de la comunidad Tuntuma del distrito Velille. La joven salió del vehículo como pudo y pidió ayuda a otra unidad que venía detrás, los viajeros buscaron a los desaparecidos, pero fue imposible hallarlos.

Huillca Huillcapacco fue trasladada al hospital de Espinar, milagrosamente solo tenía heridas leves y fue dada de alta.

VIAJE POR AMOR

Celia Quispe es una de las desafortunadas que viajaba con su hijo Emmanuel para el encuentro con su esposo Germán Cáceres y así celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Cáceres viajó días antes a Espinar para someterse a la revisión médica que exigía la empresa minera a la que había postulado. Sin embargo, todo quedó frustrado y a la fecha, el desconsolado padre se pone las botas para recorrer el caudaloso río con la esperanza de encontrar el pequeño cuerpo de su amado hijo.

El cadáver de su esposa, Celia Quispe, a quien cariñosamente la llamaban Susu, fue hallado el mismo día del accidente y días después sepultada en el distrito de Haquira en la provincia de Cotabambas, en ApurÍmac.

César Cáceres solo espera encontrar los restos de su primogénito para despedirse y darle una sepultura junto a su esposa.

Otro de los desaparecidos es César Iruri, quien se desempeñaba como administrador y trabajaba para una proveedora de la minera Las Bambas. Como solía hacerlo en sus días de descanso, el 13 de febrero viajó con la idea de llegar a Espinar para luego viajar a Arequipa y reunirse con su esposa Jéssica y su hijo de un año, pero el encuentro aún no llega.

DESENLACE

Durante la mañana del 14, la Policía recuperó cinco cuerpos, incluyendo el del chofer, que estaba atrapado entre los fierros de la unidad, la que fue retirada del agua a eso de las 13:00 horas, hasta entonces tenían la esperanza de hallar en el interior a más cadáveres, pero no había ni uno más.

Por la tarde suspendieron la búsqueda ante la crecida del río y al día siguiente los pocos efectivos y familiares desesperados retomaron el trabajo y encontraron otro de los cuerpos.

Después de 11 días, decenas de familias de diferentes regiones lloran desconsolados por los 11 desaparecidos.

DESINTERÉS

Los familiares no encontraron apoyo, no vieron el despliegue de rescatistas o policías como se vio en casos de turistas desaparecidos o en el caso de Ciro Castillo Rojas perdido en el Colca hace años.

Conforme pasaban los días, el temor de que los cuerpos fueran arrastrados al río Apurimac se acrecentaba, de ser así, hallarlos sería prácticamente imposible. Jéssica Otoya, esposa de César Iruri, señala que los primeros días fueron fundamentales para hallar a los desaparecidos, pero la falta de apoyo los limitó.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente García, consejeros y congresistas, no se pronunciaron en los primeros siete días de búsqueda.

El alcalde de la provincia de Chumbivilcas, Marco Ibarra, pidió el día de la desgracia ayuda al presidente de la República y lo mismo al gobernador del Cusco, pero no obtuvo nada, salvo promesas.

La búsqueda se tornaba más difícil conforme avanzaban, la geografía no ayudaba mucho y ya no podían acercarse a la orilla, necesitaban el apoyo de un helicóptero, para que viera el afluente desde arriba, no tenían cuerdas ni botes.

El coronel PNP, Edwin Macedo Cáceres, jefe de la División del Orden Público y Seguridad de Sicuanin, señaló que la presencia de un helicóptero no sería de gran ayuda, porque necesitaban buscar los restos ingresando al agua. Para ello tenían al menos 28 policías de diferentes unidades como Alta Montaña de Cusco, Unidad de Emergencia del Orden Público de Sicuani, así como la Unidad de Emergencia de Espinar.

RESPUESTAS

Motivados por el drama de los familiares, A casi una semana de la tragedia preguntamos a las autoridades sobre el caso. El congresista cusqueño Armando Villanueva respondió: “No tengo mayor conocimiento, sí sé que están actuando”.

El consejero de Chumbivilcas, Felipe Pacori nos dijo que no pudo apoyar “estoy en sesiones y comisiones, pero pedí apoyo a Indeci y cruz Roja”.

Después de siete días, luego de vigilias y clamores de ayuda, tanto en Arequipa como en Cusco, algunas autoridades reaccionaron. Personal especializado del Ejército, personal de Cruz Roja y hasta 2 efectivos del Escuadrón de Drones de la Policía de Aviación-Lima.

Sin embargo, los rescatistas que acudieron con el montañista Celso Cacya , expoerto en búsquedas, indicaron que necesitaban de más especialistas, botes, arnés y cuerdas para ingresar a las zonas más profundas del río.

20 de febrero el equipo de Eloy Cacya solo encontró ropa

4 de los desaparecidos son de Arequipa

RELACIÓN DE DESAPARECIDOS

1.Yony Orosco Hancco (44)

2. Renzo Huamani Uraccahua (27)

3. Javier Quispe A. (24)

4. Cesar Iruri Ccalla (32)

5.-Gustavo Loayza L. (32)

6. Gregorio Chise Flores (41)

7. Edgar Merma Chaca (29)

8. Yuri Ciprian Achircana (27)

9. Washington Choque (29)

10. Ramiro Meléndez P.

11. Emmanuel Cáceres Q. (3)

CUERPOS ENCONTRADOS

-Celia S. Quispe Conza (20)

-Rafael Revilla Ramos (41)

-Luis Aguilar Hillanes (51)

-Santos Guevara H. (27)

-Edyson Aguilar N. (27)

-Ignacia Yucra De Sulla (62)