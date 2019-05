14 años dedicados a producir quesos

Síguenos en Facebook

Desde hace 14 años, Mauricio Cacya Taype se dedica a la producción de quesos en Tuti, Caylloma, con la finalidad de que su marca, Prolac Colca, sea reconocida en su provincia y a nivel regional para poco a poco ir abarcando diferentes mercados.

Pero su historia de emprendimiento comenzó mucho antes, cuando trabajaba para una empresa privada de procesamiento. Debido a que aprendió el funcionamiento de este negocio, decidió capacitarse y abrir una pequeña fábrica en Tuti, donde la población de la zona adquiere sus productos y donde, a su vez, el recibe la leche para sus quesos.

¿Cómo nace la idea de producir quesos?

Hace más de 15 años yo trabajaba en una fábrica de procesamiento, durante esos años aprendí cómo era el trabajo, mi curiosidad terminó llevándome a capacitarme en cursos que se hicieron en Puno, y ahí es donde mejoré la practica y ahora soy un empresario que ve por su propio negocio.

¿En Tuti tiene su fábrica?

Sí, desde ahí elaboro mis productos y trato de participar en todas las ferias que organizan los municipios. Por ahora se encuentra implementada en un 80 % y más adelante espero contar con maquinaria que me dé una buena producción.

¿Toda la inversión la hizo usted?

No, cuento con el apoyo de la municipalidad de Tuti, quienes me dieron un pequeño local y me apoyaron con algunas máquinas para poder producir, sin duda es una gran ayuda, pero mi visión de empresario quiere mucho más y no descansaré hasta lograrlo.

¿Qué aspiraciones tiene para el futuro?

Primero tengo como meta este año abrir una nueva planta, seguiré en Chivay con la finalidad de acercar un poco más el producto a esa zona, otros proyectos de expansión los analizo con mi familia, que me apoyan en este trabajo.

¿De dónde recibe leche para producir quesos?

De Tuti, los ganaderos son amables conmigo y como productor local los apoyo comprando sus productos, pero también hay que saber que leche comprar, porque a veces toca agria y eso provoca que el queso no salga bien, a veces se presentan ese tipo de dificultades, lo que hace que estos alimentos no salgan como uno espera.

¿Cuánto tiempo dedica a la elaboración?

Todo es a máquina, solo me falta una que me permita producir a cantidad, pero ahora mi meta es la que indiqué, al final todo se puede, la cosa es ponerle empeño y sacrificio. Los resultados siempre serán a futuro.

¿Es complicado trabajar y dedicarse a la familia?

Para nada, mis hijos siempre me ayudaron con la producción, yo les enseño a ellos todo lo que puedo y poco a poco me van apoyando hasta donde pueden, al final esto puede considerarse un negocio familiar.

¿Sacó adelante a sus hijos con este negocio?

Sí, tengo seis hijos, todos ya adultos y profesionales, algunos me ayudan, otros debes en cuando, pero igual yo me siento orgulloso del trabajo que hago y el resultado se ve en lo que son mis hijos ahora, espero que ellos más adelante tengan visión de negocio.

¿Cómo va la venta?

Cada vez que un cliente me compra, siempre regresa, eso demuestra que es un producto de calidad y que es agradable para todos. Yo espero que varios puedan conocer mi marca para que mi negocio siga creciendo.

¿Qué mensaje de emprendimiento dejaría?

Esfuerzo es todo lo que uno necesita para salir adelante, las cosas no llegan solas y se deben hacer muchos sacrificios, pero como dije en algún momento: las cosas se ven a futuro y no de inmediato, la paciencia también es importante.