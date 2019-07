14 estudiantes de la UNSA lograron Beca Presidencia

Síguenos en Facebook

Un total de 150 jóvenes de diversas universidades del país recibieron las Becas Presidente de la República 2019, entre ellos destacaron 14 estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, que con este número quedó en primer lugar entre las universidades con mayor cantidad de beneficiarios, seguida de la Universidad de San Marcos cuyos alumnos recibieron 13 becas.

La ceremonia realizada en el Salón de Wework en Lima, fue encabezada por el Viceministro de Gestión Pedagógica, Guido Rospigliosi, quien estuvo acompañado del Director Ejecutivo de Pronabec, Sandro Parodi y la Superintendenta de la Sunat, Claudia Suárez.

La Beca Presidente de la República cubre el 100% de los gastos de estudios de los beneficiarios, quienes pueden acceder a una de las mejores 400 universidades del mundo. Entre las universidades seleccionadas este año están: Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, University of Oxford, Duke University, Columbia University, University of Colorado Boulder, University of Melbourne, London School of Economics and Political Science, University of Sydney, University of Queensland, entre otras.