345 colegios de primaria se quedan sin docente de Educación Física en Arequipa

El director de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación, Wilber Gómez, informó que 345 instituciones educativas del nivel primario de la región Arequipa, aún no cuentan con docentes de Educación Física.

El problema es que el Ministerio de Economía y Finanzas no transfirió los recursos a las diferentes UGEL para la contratación de los maestros.

Los profesores de esta especialidad protestaron hoy en las UGEL Norte y Sur, exigiendo que los vínculos labores se retomen, tal como fue en los últimos años.

El gerente Regional de Educación señaló que esperan el desembolso de los recursos para empezar con la convocatoria, porque el respaldo económico obedece al programa de mejora de actividades psicomotrices.

El administrador de la UGEL Norte, Pedro Quispe, informó que aún no reciben el desembolso de 3 millones 681 mil soles. En caso de no existir el respaldo financiero, el Gobierno regional podría cubrir la inversión, pero aún no está definido.