40 piscinas no están aptas para veraneantes

Falta poco más de un mes para que comience el verano en Arequipa y las piscinas de la ciudad no se encuentran aptas para recibir a la población.

El jefe de la dirección de Salud Ambiental, Walter Oporto, manifestó que en Arequipa existen 90 piscinas de las cuales solo 40 no se encuentran aptas para recibir visitantes.

"Están observadas porque fundamentalmente los sistemas de circulación no son los adecuados. Las máquinas que hacen que el agua circule no reciben mantenimiento, además la calidad del agua no es la adecuada para que las personas hagan uso de la infraestructura", indicó.

El funcionario manifestó que en las próximas semanas se realizará una nueva inspección con la finalidad de verificar si levantaron las observaciones hechas por su oficina. De no ser así serán clausuradas.

PLAYAS. La Dirección de Salud Ambiental también realizó la verificación a 16 playas del litoral de Arequipa que se preparan para recibir a los veraneantes. En esta oportunidad se encontró que tres se encuentran aptas.

Según la página Verano Saludable, las playas que cumplen las condiciones de salubridad son: primera playa de Mollendo, La Punta y la Cueva en Samuel Pastor de Camaná.

"La mayoría de playas no cumplen con los requisitos que se exige como la colocación de tachos de basura, implementación de baños, además de la limpieza de la arena. Está tarea es de las municipalidades provinciales que están en su deber de garantizar la salud", dijo.