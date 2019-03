500 quieren quedarse en el GRA, pero fortalecen defensa con Procuraduría

ALERTA No hay presupuesto para más personal./Correo

Quinientas personas que laboraron en la anterior gestión y que fueron cesadas, amenazaron con quedarse en el Gobierno Regional de Arequipa a través de procesos de reposición, pero el jefe de la oficina de Recursos Humanos de esta sede, Rolando López Chire, coordina con la Procuraduría una buena defensa para evitarlo.

El funcionario precisó que estos trabajadores laboraron bajo contratos de inversión, mediante recibos por honorarios o contratos de CAS. “No podemos permitir que los 500 ingresen, sería un peligro”, refirió.

PLANILLA. A esto se suma que el personal estable del Gobierno Regional llega a las 1,000 personas entre nombradas, con sentencias judiciales y medidas cautelares, quienes están distribuidas en todos los ambientes.

“No hay mucho campo para contratar personal, ese es el hecho. Ahora, sería un abuso si contrato 400 personas, porque no podré pagarles. Por eso no puedo contratar mucha gente, además no tengo presupuesto y eso afectaría la sostenibilidad del Gobierno Regional”, indicó.

Por ello, destacó que se medirán en cuanto a nuevas contrataciones. Al momento, solo se realizan contratos CAS donde se requieran.

Aseguró además que, a diferencia de otras gestiones que permitieron que mucha gente se quede, él verificará que el personal contratado no esté más de un año laborando.

Según Javier Rospigliosi, jefe de Planificación y Presupuesto, la Procuraduría y Recursos Humanos tendrán que vigilar los procesos de reposiciones judiciales, porque actualmente la planilla solo por ese concepto (reposición) es de más de un millón de soles al año. “He tomado conocimiento de que ahora el Poder Judicial es más minucioso en cuanto a reposiciones, pues no aceptan medidas cautelares y ahora deben esperar hasta la sentencia”, dijo.

Reposición.Rospigliosi señaló que, sin duda, el juez tiene que evaluar los casos de reposición, porque de lo contrario esto afectaría al GRA