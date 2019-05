81 inspectores inician este miércoles los operativos para erradicas vehículos informales

Síguenos en Facebook

Ángel Coila, subgerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, anunció que desde este miércoles se intensificaran los operativos para erradicar la unidades de transporte informales; esto con la ayuda de 81 inspectores.

"Se han contratado a 50 inspectores más y sumados a los 31 con lo que ya contabamos, se duplicará el control a las unidades", explicó Coila.

A la fecha, el municipio provincial a realizado 59 operativos donde se han sancionado a 550 unidades, la mayoría taxistas que no contaban con permiso para circular. En las últimas 3 semanas, se han intervenido a 50 vehículos que no cumplían las exigencias mínimas que son tener certificado de propiedad, tarjeta de circulación y que no tengan una antigüedad superior a los 20 años. "Los que no cumplen son llevados al depósito municipal", dijo Coila.

Los vehículos infractores tendrán que pagar una multa de 1 Unidad Impositiva Tributaria (S/4.200). De retirar sus vehículos dentro de un plazo no mayor a 5 días, solo pagaran el 50% (2.100 soles).

El Centro Histórico, Andrés Avelino Cáceres y Cono Norte, serán las zonas donde se intensificará los operativos de fiscalización.

Así también, Coila indicó que se incrementará la logística como vehículos y patrulleros, y se contará con 10 efectivos de seguridad ciudadana y un policía de transito. Esto a su vez ayudará a salvaguardar la integridad de los inspectores. "Muchos fiscalizadores son agredidos cuando cumplen su función", expresó Coila.

Hasta el 16 de mayo de este mes, se han reportado 30 agresiones, entre verbales y físicas, hacía los inspectores de tránsito del municipio.

José luis Bustamante y Rivero, Cayma y Paucarpata, son los distritos que inciden más en estos casos. En las zonas se hicieron las denuncias por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.