Cada semana, los especialistas en Geriatría del hospital Honorio Delgado de Arequipa, no solo atienden a los adultos mayores que acuden al establecimiento de salud, sino que su trabajo traspasa los límites del centro de salud y visitan las viviendas de aquellos que, por alguna razón, no pueden movilizarse.

Un trabajo itinerante

Desde diciembre del año pasado, el hospital y los centros de salud del primer nivel realizan coordinaciones para designar cada semana los establecimientos donde se harán las atenciones itinerantes.

Vanessa Figueroa Carpio, jefa de la unidad de Geriatría del Honorio Delgado, indicó que desde entonces, se han hecho entre 400 a 500 atenciones a adultos mayores y de ellos 100 han sido trasladados hacia el hospital al considerarse casos complejos que requieren medicación y asistencia especializada continua por problemas de hipertensión, fallas renales y otros.

“A quienes se quedan en los centros de salud se les sigue haciendo un monitoreo de su estado, el hecho de que no sean desplazados al hospital, no significa que no estemos pendientes de ellos y su evolución”, dijo la especialista.

¿A quiénes visitan?

Las visitas a los adultos mayores en sus viviendas son aquellos que se encuentran postrados en cama y no pueden movilizarse.

Ellos son identificados a través de los clubes del adulto mayor , este trabajo tiene por objetivo darle una mejor calidad de vida.

Según la especialista, se han hecho hasta el momento entre 25 y 30 atenciones.

“No solo les damos medicamentos y evaluamos el estado en el que se encuentran, sino también brindamos acompañamiento a las familias”, agregó Figueroa.

La pandemia permitió la incorporación de más especialistas al área de Geriatría por lo que se espera que las atenciones en el hospital y especialmente las itinerantes continúen. Cinco son los médicos geriatras del Hospital Honorio Delgado quienes se turnan cada semana para hacer las visitas.

VIDEO RECOMENDADO

NUEVO BONO YANAPAY 2022: todo lo que debes saber de este subsidio y quiénes cobrarán