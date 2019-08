Agricultora que teminó con herida de proyectil se recupera en HHDE

Síguenos en Facebook

Arabela Pucho Uscamayta, de 29 años, agricultora que tiene una fractura de húmero izquierdo a raíz del impacto de un proyectil durante los enfrentamientos de protestantes opositores al proyecto minero Tía María y la policía, fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza por la gravedad de sus lesiones.

Según Pucho, estaba sentada con su madre en la carretera de Matarani, luego de vender botellas con refresco, cuando sintió un fuerte dolor en hueso.

"Había enfrentamiento, sentí un impacto fuerte y me pare por el dolor y ya no sentía el brazo. Me llevaron en una ambulancia al hospital (de EsSalud de Mollendo) y luego aquí", contó la agricultora.

Pese a que el jefe de la Novena Macro Región Policial de Arequipa, general PNP Roy William Ugaz Suárez negó que los policías enviados a la zona conflicto hayan usado balas, Pucho aseguró que los médicos le confirmaron que las lesiones que tiene, es a raíz de una bala perdida.