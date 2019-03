Agricultores desconfían de la ministra de Agricultura Fabiola Muñoz

Síguenos en Facebook

El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Jesús Díaz Salas, precisó que no tiene mucha expectativa por la nueva ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, porque es desconocida en dicho sector.

“No tengo mayor expectativa, porque no conoce el sector, me preocupa que habiendo tantos profesionales entendidos en lo agrario no se haya aplicado el criterio técnico”, dijo.

Precisó que esto preocupa aún más cuando se tienen proyectos importantes como Majes Siguas II a puertas de saberse si será reiniciado. “Me pregunto si la ministra conocerá técnicamente sobre este proyecto”, dijo. Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios de Majes, Nelson Martínez, señaló que por primera vez se tiene una mujer al frente y se espera que realice un mejor trabajo. A diferencia de Jesús Díaz, dijo estar de acuerdo y espera que priorice el sistema de riego por goteo y nuevas represas.