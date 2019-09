Alcalde de Cocachacra acusa a Meza y Marroquín de aprovecharse de paro

Cornejo indicó que no hicieron nada por el pueblo.

El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, acusó a los dirigentes de Tambo, Miguel Meza y Marilú Marroquín, de querer obtener algún beneficio de las paralizaciones en contra del proyecto minero Tía María.

Indicó que toman la palabra del pueblo de Tambo sin ningún consenso de por medio, y solo pretenden buscar culpables en este conflicto social, entre estos a las autoridades de la provincia.

El burgomaestre declaró a la prensa de la localidad el último miércoles sobre un documento ingresado a su despacho que lo firma Miguel Meza y en el que lo emplaza a que responda sobre lo actuado ante el Gobierno Nacional, en lo referente al proyecto Tía María.

Esto tras la carta presentada por los alcaldes de Islay al Mandatario Martín Vizcarra, semanas antes de que el Ministerio de Energía y Minas apruebe la licencia social a favor de Southern, y que luego fuera suspendida por 120 días.

POCA CAPACIDAD. “Acá vemos la poca capacidad de los dirigentes. Miguel Meza no es quién para que se pueda tomar la palabra del pueblo, y creo que este vocero, dirigente, de repente tiene esa poca capacidad de pensar, antes tendría que haber una asamblea general del pueblo y que se dé un acuerdo”, dijo.

Curiosamente, tras estas declaraciones, ayer se difundió en redes una foto que muestra al dirigente Meza en una camilla postrado en una camilla.

El burgomaestre también criticó a Marilú Marroquín de actuar según otros intereses. “Esa señora viene años, se va a jubilar en la junta de usuarios. Yo creo que en su vida de dirigenta nunca ha hecho nada, si tiene todo el conocimiento ¿por qué ella también no ha interpuesto demandas en Lima? Sabe tanto que no hace nada. Echar la culpa eso es fácil, trabajar es lo difícil, pero eso no significa que quieran echar la culpa a los alcaldes”, dijo.