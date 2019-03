Alcalde de Islay rechaza bandera de dirigentes verde con lema ¡Agro sí, mina no¡

Síguenos en Facebook

El alcalde de Islay Rivera, no aceptó la bandera verde con el lema ¡Agro sí, mina no¡, ya que la considera como una bandera política.

El burgomaestre actuó de esta manera en el izamiento dominical en memoria de los fallecidos por las protestas contra Tía María.

“A mí nadie me va a manipular, no porque ellos (dirigentes) quieren confundir a la población. Lo más hermoso es nuestra bandera peruana, hoy en día la bandera verde se la entregan a todo el mundo, es una falta de respeto” enfatizó.

Subrayó que si estos dirigentes invocan a la violencia, deberían estar adelante en las marchas. “Yo voy a estar adelante como siempre lo he hecho en mi vida, acá que no me vengan a decir que tengo temor, temor a qué se preguntó, porque no le debo nada a nadie”, expresó en tono enérgico.