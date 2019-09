​Alcalde de Mariano Melgar asegura que él fue el agredido

Síguenos en Facebook

El burgomaestre del distrito de Mariano Melgar, Percy Luis Cornejo, a través de una conferencia de prensa, negó haber agredido a su esposa y aseguró que él fue el golpeado, aunque la denuncia de violencia fue interpuesta por su esposa.

“Cuando a veces queremos dar el descargo como varones, corremos el riesgo de ser vapuleados, porque la ley existe y vivimos momentos donde hay mucha violencia contra la mujer y, a veces los hombres por lo general somos señalados como los culpables”, dijo en su defensa.

Para argumentar su defensa, pidió diferenciar algunos actos como agresión, defensa y soportar agresiones. “Entonces en esa línea, lo que sucedió es que llegué después de las 11 de la noche, hubo discusión, me reclamó, en situaciones no reales, no me dejó ingresar a la casa y se me acercó con la finalidad de agredirme, mi madre se interpuso… me agredió con el mango de la escoba y se rompió. Yo solo puse mi mano para defenderme y por eso tengo los moretones”, dijo, mientras mostró lesiones en el brazo.

La autoridad no reconoció haber agredido a su pareja, ni que la agresión haya sido mutua, aunque su pareja también mostró moretones en los brazos y aseguró que vivió violencia psicológica por mucho tiempo.