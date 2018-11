Alcalde electo de Atiquipa impulsará proyecto hídrico

Síguenos en Facebook

A poco más de un mes de asumir el cargo, el alcalde electo de Atiquipa(Caravelí) anunció que buscará impulsar un proyecto hídrico que permita que las más de 42 mil hectáreas de cultivo de su localidad puedan convertirse en zonas productivas..

El lugar no tiene cuencas por ello lo poco que se logra cultivar es regado solo con agua de lluvias y si no hay precipitaciones no se garantizan cosechas. A 20 kilómetros de la zona hay una laguna de donde pretenden derivar agua para poder habilitar espacios para sembrar tara y olivos.

“Tenemos una población de 740 habitantes y con esta alternativa queremos que puedan generar ingresos para sus familias”, dijo el burgomaestre.