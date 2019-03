Alfredo Zegarra acondicionó requisito para contratar gerentes sin cumplir perfil

Síguenos en Facebook

Cual jugada maestra, la mayoría de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cumpliría el perfil para asumir los cargos, y todo esto gracias a una resolución de alcaldía del 2016 firmada por Alfredo Zegarra, en su segunda gestión, con un cambio al Manual de Organización y Funciones (MOF).

El exalcalde quiso que en algunos puestos se permita designar a cualquier bachiller o profesional en cargos de confianza, incluso sin tener afinidad con el área que se le encarga. Este mismo MOF es aplicado por la autoridad de la provincia, alcalde Omar Candia.

SERVIDORES

Como se recuerda, el Órgano de Control Institucional (OCI), mediante un informe de alerta de control, notificó a la municipalidad sobre la designación irregular de Ángel Coila, subgerente de Transporte Urbano y Especial.

A su vez, Correo reveló que los subgerentes de Promoción del Desarrollo Económico Local, Katherine Ramírez Vera; Circulación y Educación Vial, Francisco Málaga Palao; Informática, Moisés Alfaro Esquiche y Recursos Humanos, Eleonora Romi Gálvez Arce, tampoco tienen los requisitos que pide el MOF.

Es así que, acorralado por las cuestionadas designaciones, Candia Aguilar, ordenó a la gerencia municipal y a la oficina de racionalización que emita un informe al respecto.

En entrevista con Correo, el gerente municipal, Daniel Gómez, indicó que luego de una evaluación sobre el caso específico del subgerente de Transportes se constató que sí puede ocupar el puesto, de acuerdo al perfil modificado con una resolución de alcaldía.

Pero, ¿cómo es eso posible? y ¿qué dice esta resolución de alcaldía que permitió que un docente ocupe un cargo relacionado al transporte?

CAMBIOS

Este matutino tuvo acceso a la Resolución de Alcaldía N°370-2016-MPA, firmada por Zegarra, donde se aprueba la adecuación, basado en un informe de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización que sustenta que al no existir normas técnicas para la elaboración de perfiles, la facultad para establecer los requisitos de acceso a un determinado cargo recae en la propia entidad.

Al comparar el MOF del 2009 con el adecuado, salta a la vista un cambio que se repite en la mayoría de los perfiles de puestos de confianza, que es añadir “o grados académicos”.

Por ejemplo, en el de 2009 se requería que el Subgerente de Transporte Urbano y Especial tenga título profesional de ingeniero en transportes, Ing. Industrial o economista, administrador con conocimientos en transporte.

Sin embargo, en el manual vigente especifica título profesional colegiado habilitado e ingeniería en transportes, industrial, economía y administrador u otro grado académico. Este terminó se prestó para diferentes interpretaciones.

ANÁLISIS

Para el gerente municipal, Daniel Gómez, el docente Angel Coila está apto para asumir el cargo de subgerente de Transporte Urbano y Especial, porque al decir en los requisitos “o grados academicos” cumple el perfil pues cuenta con un título profesional en Educación.

Por el contrario, el abogado municipalista, Jorge Sumari, precisó que el añadir “o grados académicos” no debe entenderse que cualquier grado académico suple las exigencias de orden profesional.

Pues, de acuerdo a la Ley Universitaria N° 30220, los grados académicos son: Bachiller, maestro, doctor, y títulos profesionales, otorgados por las universidades.

“Si el municipio está actuando de esta forma estamos hablando de designaciones irregulares, acá el manual no debe interpretarse como les parece, sino como debe ser”, manifestó Sumari.

Para el secretario del Sindicato de Obreros de la municipalidad provincial, Severo Molina, esta situación ha significado un gran retraso en el funcionamiento de la comuna.

“Los funcionarios que no conocen el tema improvisan, entonces esas gerencias no caminan, esto va en perjuicio del desarrollo de Arequipa”, dijo. Criticó que el alcalde Candia no se preocupe por estar acompañado por profesionales formados para el área a la que han sido designados. “El municipio merece profesionales de nivel y con experiencia en el área que dirigen. Arequipa no se merece este tipo de funcionarios”, manifestó.

DENUNCIA

El burgomaestre podría ser denunciado penalmente ante la Fiscalía por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de nombramiento o aceptación ilegal previsto en el Art. 381 del Código Penal.

La normativa establece que: “El funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con sesenta a ciento veinte días-multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con la misma pena”.

“Considero que el alcalde debe estar evaluando los riesgos políticos y legales que puede correr tras las observaciones realizadas por OCI. Esto conlleva a lo inevitable que es retirarlos de sus cargos o darles otras funciones que correspondan conforme al perfil”, señaló Sumari.

El inicio de acciones legales contra Candia y sus funcionarios no estaría tan lejos de ser una realidad, pues el regidor de minoría, Jorge Condori, advirtió que si en los próximos días la Gerencia de Recursos Humanos no le entrega el informe que solicitó sobre en análisis de los funcionarios cuestionados, hará uso de su facultad fiscalizadora para entablar una denuncia.

Como se recuerda, el edil elevó un pedido en para que este tema se trate en sesión de concejo. No obstante, la solicitud fue rechazada por los concejales oficialistas.