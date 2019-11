Alfredo Zegarra se centra en su defensa legal y no postulará al congreso.

El exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, rechazó los rumores sobre una posible postulación al Congreso y señaló que esta centrado en defenderse ante el Poder Judicial sobre acusaciones por colusión y negociación incompatible.

"No estaría bien que yo postule porque debo limpiar mi nombre e ir al Congreso sería dar un motivo para que me critiquen. Estoy limpiando mi nombre y a eso me enfoco", manifestó.

Agregó que su movimiento regional, Arequipa Renace, debe decidir si participará de las elecciones en alianza con Somos Perú o el Partido Morado.

Adelantó que hay una alta probabilidad de la candidatura de Mario Melo en representación de la organización, pero que espera el pronunciamiento oficial