Alfredo Zegarra y exfuncionarios podrían ser enjuiciados nuevamente por el PDM

Alfredo Zegarra, exalcalde de Arequipa, y seis de sus exfuncionarios, podrían nuevamente ser enjuiciados por el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) pues en la mañana, inició el control de acusación por el delito de colusión.

El juez Jaime Coaguila del Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Arequipa, instaló dicho proceso con la presencia de los abogados de los imputados, incluído el de la defensa de la empresa española GRA Arquitectos a quien también se le acusa del delito.

La imputación de la fiscal Angela Vega, menciona que Alfredo Zegarra Tejada, Angel Manrique Chávez, ex subgerente de asentamientos humanos; Pedro Valdivia Salas ex subgerente de Logística; Carlos Perea Barreda, ex miembro del comité ad hoc; Luis Begazo Burga, ex gerente de asesoría jurídica; Carlos Moya Castro, ex gerente de Desarrollo Urbano y Raúl Gallegos Vergara, ex supervisor de la Municipalidad Provincial de Arequipa concertaron para beneficiar a la empresa española, desde la licitación hasta la aprobación de una adenda.

Los abogados pidieron la excepción de improcedencia de acción de todos los imputados, pero se les fue negada por el magistrado Coaguila quien programó el proceso para el 29 y 30 de octubre.