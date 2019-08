Alfredo Zegarra y Omar Candia se enfrentan por obras en Arequipa

Síguenos en Facebook

La ciudad de Arequipa está de aniversario, pero sin anuncios importantes ni la visita de autoridades nacionales como en años anteriores.

A eso se suma la indudable, aunque diplomática, disputa entre el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, y la actual autoridad, Omar Candia Aguilar. Ambos buscan llevarse los créditos de las pocas obras que están en ejecución.

“Dejamos muchos proyectos que están culminándose, entre ellos el de Kennedy. El alcalde (Omar Candia) necesita mucho apoyo, todos los arequipeños se deben unir para que la gestión sea buena”, dijo Alfredo Zegarra.

Por su parte, Candia no dudó en dar una versión contraria, indicando que no encontró una cartera de proyectos e incluso mencionó que la obra de la calle Jerusalén - San Juan de Dios solo tenía el 1% de avance cuando asumió el cargo. “Hemos tenido retrasos porque no hemos tenido un banco de proyectos, y sin eso ¿qué ejecutas? Tuvimos que construir un banco con los convenios de los alcaldes distritales y se elaboraron perfiles de expedientes”, enfatizó.

En medio de estas posiciones, la población arequipeña no ha recibido ninguna obra de envergadura al conmemorar su 479° Aniversario de Fundación Española.

CEREMONIA

Ayer se desarrollaron los actos centrales de las fiestas de Arequipa, que comenzaron a las 8:00 horas con el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas.

Posteriormente, en la Basílica Catedral el arzobispo Javier Del Río Alba celebró la Misa y Te Deum, donde hizo el llamado a la paz social. “No estamos en las mejores circunstancias para celebrar nuestro aniversario. Los días están siendo muy duros, hay violencia que afecta a la ciudad y personas atemorizadas. Por ello cada uno de nosotros debemos ser artífices de paz para nuestra ciudad”, predicó.

La sesión solemne fue en el teatro municipal, contando con la presencia de las principales autoridades locales y regionales, así como los congresistas Ana María Choquehuanca, Sergio Dávila y Justiniano Apaza. La entonación del Himno Nacional y de la Ciudad Blanca estuvieron a cargo de la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico Municipal.

20 convenios ha firmado el alcalde provincial con sus colegas distritales.

2 obras empezarán a fin de año: intercambio de Kennedy y la vía Metropolitana.