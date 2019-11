Alquilarán volquetes para recoger basura en Mariano Melgar

Síguenos en Facebook

El problema de la basura en el distrito de Mariano Melgar es de nunca acabar y se vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo y la cantidad de basura incrementa, no solo en este distrito, si no en todo lugar, pero los de Mariano Melgar padecen, porque no tiene compactadoras para recoger los residuos sólidos.

El alcalde, Percy Cornejo hizo un anuncio previo a estas fechas y dijo que alquilarán vehículos para ayudar a recoger los desechos.

"Estamos trabajando planes de contingencia para el mes de diciembre. En Mariano Melgar en ese mes se duplica la cantidad de basura y estimamos que se llegará a por lo menos 120 toneladas y por ello habilitaremos todos los vehículos del distritos. Vamos a contratar dos volquetes de 15 metros cúbicos, además de una camión madrina de 40 a 45 metros cúbicos para recoger la basura", dijo la autoridad.

Sobre el plan para comprar tres compactadoras, el alcalde Percy Cornejo dijo que el dinero para adquirir estos vehículos ya lo tienen que no van a utilizar ese dinero para nada y solo será para comprar las compactadoras.