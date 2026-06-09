La falta de camas en la Unidad de Quemados del hospital Honorio Delgado está generando una situación crítica, ya que los pacientes deben ser dados de alta antes de completar su tratamiento para permitir el ingreso de nuevos casos graves. Estas salidas anticipadas no siempre terminan bien, ya que algunos pacientes retornan por complicaciones en sus heridas.

El jefe de la Unidad de Quemados, Jorge Almendariz, explicó que el servicio consistente en 10 camas se encuentra completamente lleno, por lo que se ven obligados a tener que atender en otras áreas menos inocuas a los quemados. El caso más reciente es el de una niña que sufrió daños con aceite. Según el especialista, la menor presenta quemaduras de segundo grado profundo y supera el 10% de la superficie corporal, por lo que debería ser atendida directamente en la unidad especializada. Sin embargo, al no haber camas disponibles, tuvo que ser hospitalizada inicialmente en Pediatría.

Para poder atenderla, refirió que se tuvo que dar de alta a una paciente que llevaba cuatro días de postoperatorio, cuando debería ser por lo menos a los 10 días, para liberar una cama y permitir el ingreso de la menor quemada. La alta demanda ha obligado al servicio a reducir esos tiempos. “Estamos acelerando los procesos”, reconoció el médico.

PACIENTES RETONAR CON LESIONES COMPLICADAS

La consecuencia de estas altas apresuradas ya se observa en el propio hospital. Almendaris contó que algunos pacientes, tras ser enviados a casa antes de concluir su tratamiento, regresan con lesiones complicadas porque no recibieron una supervisión adecuada. El especialista relató que actualmente tienen hospitalizado a un niño que fue dado de alta en abril antes de terminar su tratamiento por la necesidad de camas. El menor retornó con lesiones y ahora requiere un nuevo procedimiento. “Acabo de curarlo y hay que volverlo a injertar”, indicó tras señalar que la alta demanda de pacientes ha crecido en los últimos años.

Para dar una atención adecuada, el médico dijo que el servicio debería tener unas 25 camas con más personal.