Amenazan con cerrar calle Taboada por incumplir compromisos

Ayer en la mañana los vecinos de la calle Taboada y zonas aledañas se vieron sorprendidos con la apertura de la vía para el tránsito vehícular.

"No vamos a permitir que se olviden de los compromisos que tienen con nosotros. Una vez que comiencen a circular los carros se olvidarán de todo. Vamos a reunirnos para tomar otras medidas como cerrar la vía hasta que nos atiendan", dijo el presidente de la calle Taboada, Cesar Velásquez.

Junto a ello, una vez más la tubería de agua potable que pasa cerca a la I.E. Hefzibá se rompió y el agua comenzó a fluir inundando parte de la vía.

Velásquez explicó que hace unas semanas dialogaron con el ingeniero encargado del proyecto de la Variante, Fernando Arenas, y le explicaron su problemática. "La obra de adoquinado que ellos hicieron, se culminó hace un año y no tiene drenaje. El Gobierno Regional se comprometió en buscar una solución, porque cinco viviendas están en alto riesgo de inundarse en tiempo de lluvias", indicó.

DEFICIENCIAS. Pero no solo se trata del drenaje, ya que no hay señalización vertical y horizontal. A pocos metros de la Variante continúa un gran montículo de tierra que el GRA colocó para evitar que el agua de las lluvias llegue hasta el tramo II, donde estaban haciendo trabajos. "La obra que hicieron en nuestra calle tiene varias observaciones q ue no fueron levantadas, además hubo un incremento exagerado, se comenzó con 1 millón 800 mil soles aproximadamente y al final con adicionales llegaron a los 3 millones 200 mil soles", denunció Velásquez. En el sector están las urbanizaciones Eleonor, Montebello I y II, Quinta Hermosa y Quinta Taboada, que hacen un total de 250 familias.