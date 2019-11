Ángel Delgado Silva: "Estamos ante una dictadura en marcha"

Síguenos en Facebook

El abogado y constitucionalista Ángel Delgado Silva opina que el TC no le dará la razón a Vizcarra, pero su sentencia no revertirá lo hecho con el Congreso y la convocatoria a elecciones.

¿Qué podemos esperar de la decisión del Tribunal Constitucional? Si los hechos se consuman y el Tribunal (Constitucional) en mayoría, creo yo, decide como lo estimo, este es un hecho consumado y si es como algunas personas vinculadas al Gobierno dicen, que actuaron con un velo de ignorancia, la sentencia será prospectiva, es decir para nuevos casos.

¿Qué impacto puede tener esto en la comunidad? Si esto (sentencia) sale así, el impacto va a ser menor, porque lo que tiene que resolver el TC son cosas puntuales. Primero, ver si el presidente tiene facultades de poder constituyente y plantear una cuestión de Estado. De mi lado, la respuesta es negativa.

En segundo lugar, ¿cómo es posible que el señor (Martín Vizcarra) diga que la confianza ha sido denegada cuando esta fue aprobada alas cinco de la tarde y él, a las 8 de la noche, toma la decisión de cerrar el Congreso con un argumento que no tiene argumento alguno, que es la denegación fáctica? ¿Quién establece el tiempo en que una petición debe ser respondida, él mismo? Eso, en el mundo jurídico no se hace a discreción, sino se hace porque está reglado. No puede decirse que hubo una denegación, cuando en los hechos, hubo una votación y el Congreso aprobó la cuestión de confianza.

¿Cuál es el tercer punto? Veamos, ¿cómo es posible que se cierre el Congreso sin que exista un Decreto que haya sido refrendado por el Consejo de Ministros. Este es un decreto supremo que, por su envergadura y naturaleza global, necesita el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. A las 8 de la noche en que se hace el anuncio ya había renunciado Slavador del Solar, no había ministro de Estado y no había Gabinete, que juró el 2 de noviembre. No se cumplió el mecanismo normal para declarar la disolución del Congreso.

Si es así, ¿cómo queda la figura del presidente? Vana a decir en el Ejecutivo que Martín Vizcarra ha actuado en un ambiente de incertidumbre y de ignorancia y recién ahora el TC lo ha definido, pero eso es falso.



Siendo claro lo que sucedió, ¿que estamos viviendo políticamente? Los principales constitucionalistas del Perú, que estamos ahora en Arequipa, hemos dicho que este es un cierre ilegítimo y que, por lo tanto, es un golpe de Estado y que el presidente de la República deja de serlo y lo es de facto, porque ha roto el orden constitucional. Es presidente porque tiene la razón de los hechos, porque tiene la fuerza, el poder y los recursos para eso.

Esto daña a la democracia. Yo creo que se ha puesto entre paréntesis la democracia, y lo que tenemos que discutir acá no es lo que ya pasó, que es grave, sino lo que viene. Estamos en una dictadura en marcha y quienes ya dieron el primer golpe, abrirán una brecha y harán que esta concentración de poder se ensanche mucho más y se llegue a un proceso como Venezuela. Hace 20 años, Chávez no venía de la izquierda, captó la simpatía de las clases media y empresarios y ganó. luego acumuló el poder arrinconando a los opositores y con apoyo social, luego ese régimen lo transformó en dictadura. Eso ahora está clarísimo, pero hace 20 años no se veía así, como ahora en el país.

¿Qué papel juega entonces el nuevo Congreso? Yo creo que este está hecho para ser controlado y manipulado por el poder. Se ha destruido a la clase política, que bien ganado está además, pero ahora habrá mucha gente imberbe y habrá una mayoría que irá comprando poco a poco. Va a ser un Congreso dócil, hecho a la medida del Gobierno de Turno.