Ante un desastre natural se debe actuar y no esperar el apoyo de las instituciones públicas

El periodismo en la información, la población con su participación inmediata y las autoridades locales, regionales y nacionales deben ser los protagonistas directos e inmediatos en cualquier evento de desastres naturales, como sismos, terremotos, lluvias, tsunamis, entre otros.

Fueron las conclusiones finales a que se llegó hoy después de los temas que exposiciones de los profesionales del Instituto Geofísico del Perú, Insittuto de Defensa Civil, Universidad Católica San Pablo, Centro de Operaciones de Emergencia de Moquegua y Arequipa, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, entre otros en el Seminario La Gestión del Riesgo como Oportunidad de Desarrollo, realizado en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), organizado por el Ministerio del Ambiente a través del Instituto Gesofísico del Perú (IGP), en con coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa (GREA) y la UTP con el lema “El Perú primero”.

PRESENTES. Asistieron el presidente ejecutivo del IGPHernando Tavera, quien sostuvo que su representada está las 24 horas del día alerta a cualquier evento que pueda sorprendernos. “El IGP es una institución independiente que está en coordinación constante con INDECI, COER, INGEMET, instituciones que tienen contacto con nosotros en caso deuna alerta o hecho de un desastre natural”, sostuvo.

Merece destacar que entre los exponente destacó Maribel Coayla del COER del Gobierno Regional de Moquegua, con el tema Esfuerzos y acciones en la atención de emergencias por proceso eruptivo del volcán Ubinas. “Actualmente el volcán Ubinas es el más activo que existe en el país, y que nos obliga a estar en constante alerta, y está ubicado a 5670 metros sobre el nivel del mar y su primera erupción fue en al año 1550 y este año amenazó, causando daños con las fumarolas de cenizas, que alcanzaron los cinco kilómetros de altura. Incluso hubopiroplásticos, magna y lava interior”, afirmó Coayla.

Fernando Azálgara, psicólogoespecialista en desastres y docente de la Universidad Católica de Santa María, expresó que el periodismo es parte fundamental y debe saber informar y no causar alarma en la población. El tema que expuso fue Psicología aplicada a la atención de desastres: ¿Cómo recuperarse después de un fenómeno natural? “Muchos no consideran que la salud mental entre los damnificados luego de un desastre no es normal, pues necesitan ser rehabilitados psicológicamente por muchos motivos, entre ellos la supervivencia, autoestima y la libertad para hacer, pensar, sentir y opinar”.

También participan José Del Carpio y René Esteven del IGP, José Luis Ticona de Senamhi, Carlos Zeballos de la Universidad Católica San Pablo, Manuel Rosas de INGEMET, Derly Rosas de la Autoridad Nacional del Agua y Luciano Paredes de CENEPRED, Jorge Chávez de Indeci.

Cabe mencionar que las ponencias de los temas continúan en el auditorio de la UTP, y culminará con las conclusiones y clausura.