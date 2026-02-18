En los últimos años, la perdida de cultivos y la afectación a la infraestructura de riego ha sido una constante durante la temporada de lluvias entre enero y marzo en la región Arequipa. Hasta el momento aún queda un 30 % pendiente de recuperación, según indicó el gerente regional de Agricultura, Helard Nina.

El funcionario precisó que uno de los sectores más afectados por las lluvias fue Anchalo y Huacán, colindantes al río Ocoña, en la provincia de Camaná, donde el año pasado se perdieron 150 hectáreas de cultivo de arroz.

“Ahí intervino el PSI (Programa Subsectorial de Irrigaciones) para las defensas ribereñas y también entró el seguro agrario catastrófico, pero no se han recuperado en parte las pérdidas, aunque han tenido cierto apoyo en indemnizaciones y también algunos apoyos en herramientas, maquinaria que hemos dispuesto”, señaló tras presentarse ante la Comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa para exponer su plan de trabajo en el año.

Solo referente a cultivos, Helard Nina indicó que la pérdida fue elevada, debido a que la recuperación fue baja en comparación a los costos de producción que los agricultores invirtieron en sus terrenos.

Respecto a las afectaciones presentadas en el transcurso del 2026, el funcionario manifestó ayer antes de ingresar al Consejo Regional que no existían reportes de pérdidas de cultivo, sin embargo, al concluir esta reunión, Nina expresó que recibió información sobre el aumento del caudal del río Ocoña, que pondría en peligro cultivos en esta parte de Camaná, además de una situación similar en Quilca, producto de la crecida del río Camaná.

Aunque no se reportaron pérdidas hasta la mañana, sí se hablaba de afectación a las defensas ribereñas ejecutadas en la zona, “he visitado los lugares y había debilitamiento de las defensas (...) yo estuve por allá y no he tenido un solo reporte”, afirmó.

