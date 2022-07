Entre las fórmulas electorales inadmisibles se encuentra los movimientos regionales: Arequipa Avancemos, Juntos por el Desarrollo de Arequipa, Revalora, Arequipa Transformación, además de partidos políticos como Fuerza Popular y Juntos por el Perú, entre otros.

Por ejemplo: De acuerdo a la Resolución 378-2022-JEE-AQPA/JNE, la fórmula electoral de Arequipa Avancemos, liderada por Héctor Herrera Herrera, incumplió requisitos para su inscripción al Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El documento señala que la candidata a consejera regional por Caravelí Patricia Chávez Arispe no estaba inscrita en la lista de candidatos titulares en las elecciones internas del 15 de mayo pasado. De igual forma su necesitaría Luz Cayllahue Quispe.

En tanto, Héctor Herrera, Jessica Álvarez Monje -candidata a vicegobernadora-, y la plancha de consejeros regionales liderada por Fernando Cornejo Pacheco, sus firmas de no tener deudas por reparaciones civiles no coincide con la fecha en la que rubricaron sus hojas de vida.

Otra observación que realizó el JEE es que la agrupación política presentó declaraciones juradas no actualizadas de sus candidatos provenientes de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios.

A esto se suma que Diego Vilela Albán y Emilio Quispe Medina, según sus hojas de vida, ambos son funcionarios en diferentes entidades, pero no aclararon si son administradores o manejan fondos del Estado. “Si fuera el caso, deberá presentar el documento que contenga sus correspondientes pedidos de licencia, sin goce de haber 30 días antes de la fecha de la elección”, dice el escrito.

Lo mismo se advierte para el candidato Lucio Blanco Lupaca, quién es subprefecto del distrito de Choco, en Castilla. El JEE de Arequipa recientemente declaró como inadmisible las listas de los partidos políticos Juntos por el Perú y Fuerza Popular, ambos con candidatos a la Municipalidad de Arequipa.

El organismo electoral señala que el candidato del fujimorismo al sillón municipal Mauricio Arnillas Gonzáles y su cuerpo de regidores presentan firmas de no tener deudas, pero no coincide con la fecha de suscripción de sus hojas de vida. Esto también se repite para los candidatos a regidores por el movimiento Juntos por el Perú. Sin embargo, los aspirantes a concejales Danna Castro Cuba, Carlos Vizcarra Velazco y Mario Moscoso Becerra, trabajan en diferentes entidades del estado, pero no adjuntaron su licencia sin goce de haberes.