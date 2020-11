Arequipa: Comerciante denuncia a su esposa por agredirlo en su casa de Cerro Colorado

Policías de la sección de Familia de la comisaria de Zamácola, investigan a Hilda M. C. (38) al ser señalada por su pareja Rolando C. C. (39) de agredirlo con una botella de vidrio en el abdomen, pese a estar en recuperaciòn posoperatorio, e insultarlo en su vivienda.

Según lo que comentó el comerciante a los agentes que investigan el caso, la agresión ocurrió cuando la madre de sus hijos estaba embriagándose en el inmueble que comparten en la Mz. 4 de la Asociación Las Flores.

Al reclamarle a su pareja por su actitud, le habría lanzado una botella de vidrio de cerveza la cual le impactó en el abdomen donde tiene cortes por una operación a la vesícula y hernia en el ombligo.

Además la sospechosa de la agresión, lo abría insultado en varias oportunidades.

Ante lo ocurrido, fue el hombre quien solicitó la presencia de los serenos del distrito para que intervengan.