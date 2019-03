Arequipa de duelo, falleció Juan Guillermo Carpio Muñoz

Síguenos en Facebook

A las 11.00 horas de hoy dejó de latir el corazón de Juan Guillermo Carpio Muñoz, folklorista, historiador y escritor arequipeño, quien deja un gran legado intelectual para su querida tierra como el país.

“Tengo miles de apuntes. El aniversario de una cooperativa, la inauguración de una calle, de una institución. Son numerosas las anotaciones que he recogido en todos estos años”, dijo Carpio Muñoz en último informe que público la editora de Correo, Mónica Cáceres, en su edición del domingo 17 de febrero del 2019.

MUY QUERIDO. Juan Guillermo, “Juanito” para sus amigos, dijo en una ocasión que le gustaría vivir 200 años, pero lo que no sabe es que no importa el tiempo, él ya es eterno por su abundante obra que deja en todos los campos.

Nacido el 26 de junio de 1945, el intelectual arequipeño que era conocido por su obra El Texao que recogia toda el foklore, costumbres, tradición y en especial historia de su tierra, fue sorprendido en los últimos meses por un cáncer a los pulmones.

“Me recuperé unos meses, pero se me presentaron unas complicaciones y tengo que seguir en esta pelea con este mal”, dijo en cierta oportunidad al director de Correo, Héctor Mayhuire a quien le explicó que “si el proyecto Majes Siguas II se repite a la misma etapa este irá al fracaso”.

Arequipeñista antes que nada estaba preparando la segunda edición actualiza del El Texao, pero queda como gran legado de él múltiples obras.

Fue alumno de la Escuela Nacional Urbana y del Colegio Nacional de Independencia Americana, Se graduó comolicenciado en Sociología y bachiller en Letras dela Universidad Nacional de San Agustín, a donde ingresó en 1962.

Su deceso ocurrió hoy en el área de Emergencia del Hospital Central de Essalud, cuya notica corrió como reguero de pólvora generando consternación en la Ciudad Blanca y que pierde a uno de sus hijos predilectos, tal como fue declarado en el 2015 por la comuna provincial.

Según las primeras informaciones, sus restos serán velados en el Salón Consitorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Descansa en paz maestro y guía Juan Guillermo Carpio Muñoz.