El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, está a poco de completar la designación de su equipo de trabajo que lo acompañará en su gestión.

Sin embargo, entre las personas que oficialmente están en su lista de funcionarios figuran personajes cuestionados como el exalcalde de Yura, Harry Gómez Ramírez, como subgerente de Asentamientos Humanos.

El área es clave en la gestión Rivera debido a su intención de reevaluar cerca de 130 asociaciones de vivienda, muchas de ellas del Cono Norte de Arequipa, excluidas del proyecto del Plan de Desarrollo Metropolitano para su formalización debido a que están en zonas de riesgo.

ANTECEDENTE

Elegido en 2014, Gómez durante su gestión en 2016 tuvo una denuncia de maltrato psicológico en su contra por parte de su pareja, Olga Cruz.

“Me puso su brazo en el cuelo y su pierna en el estómago. Estaba inmovilizada. Me dijo que se había enamorado y tenía derecho a enamorarse, y que yo no podía hacerle ningún escándalo. “No me vas a venir a (...)”, declaró de la Cruz en ese entonces.

Pese a ese antecedente, volvió a postular para la alcaldía de Yura en los comicios de 2022. No fue elegido, pero así como Rivera prometió formalización y titulación en esta zona de Arequipa, decidió contar con sus servicios para su gestión.

PERFIL

No solo su pasado es cuestionado, sino que tampoco cumple el perfil para hacerse cargo de esta subgerencia. De acuerdo al Manual de Organización Y Funciones (MOF) como requisitos mínimos debe tener el título de ingeniero Civil o Arquitecto, experiencia de 3 años en cargos similares, y capacitación en los 2 últimos años en temas relacionados a la labor que realiza.

Según el reporte de la Sunedu, es ingeniero industrial, pero titulado recién en marzo del año pasado. De acuerdo a su hoja de vida del JNE, no figura capacitaciones en su formación académica en el área.

Te puede interesar: Arequipa: Más de 50 mil microempresarios son afectados por protestas

En sus ocupaciones describe que es asesor en titulación desde el 2009; sin embargo, no es suficiente para asumir el cargo.

RESPUESTA

Luego de varias llamadas y mensajes de WhatsApp, el ingeniero Gómez respondió a las consultas.

Brevemente, dijo que está habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y que cuenta con una maestría culminada en Gerencia de Proyectos en la Facultad de Producción de la Universidad Nacional de San Agustín, además de tener capacitaciones en Formalización de Predios y Catastro Urbano, así como en Gestión Pública.

Agregó que tiene experiencia en la gestión pública por más de 15 años.