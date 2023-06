Una multitud de fieles se congregaba en la Plaza de Armas y alrededores, las ganas de ver a “La Mamita” de Chapi, los llevó a reunirse en las pistas y veredas, muchos de ellos portando estampas, cuadros y carteles con la imagen de la patrona espiritual de la región, así como pañuelos blancos. Aunque la imagen aún no era vista, ya se podían oír los rezos y cantos, una que otra lágrima brotaba en el rostro de los asistentes. Hace años que no se veía tal multitud, y no se pensó que ahora sería tal.

Cerca de las 17:00 horas, se pudo ver a la virgen, pasando por la calle Santa Catalina, en medio de llantos, aplausos y vivas, los boinas rojas de la Policía fueron los encargados de llevar a la virgen hasta la Plaza de Armas. La procesión que era dirigida por monseñor Luis Chau, obispo auxiliar de Arequipa y el párroco del Santuario de Chapi en Polobaya, Zacarías Kumaramangalam.

Algarabía por tener a la Virgen de Chapi en Arequipa. (FOTO: Leonardo Cuito)

El paso de la imagen fue por la primera cuadra de Santa catalina y el perímetro de la Plaza de Armas hasta llegar al atrio de la Basílica Catedral de Arequipa, donde se levantó el altar para la misa que fue presidida por el nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri, junto al arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba. La celebración puso fin al mes mariano y sirvió para encomendar los trabajos de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se realizará en octubre en Roma bajo el título “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, tal como lo ha pedido el papa Francisco.

La gente estaba emocionada por estar cerca a la Mamita (FOTO: Leonardo Cuito)





REGOCIJO EN LA MISA

La lectura del libro de Zacarías exaltando al Señor como el Rey de Israel y la lectura según San Lucas sobre la visitación de María a su prima Isabel, formaron parte de la misa. “Esta es la primera enseñanza, estar siempre disponibles a Dios...abrir nuestra vida, abrir nuestra existencia, no obstante, todas nuestras dificultades”, dijo el Nuncio Apostólico en la homilía, antes de hacer mención a la fe existente en el país, pero donde se nota una disminución de las vocaciones religiosas.

Misa se dio en la Plaza de Armas. (FOTO: Leonardo Cuito)

Asistieron el gobernador, Rohel Sánchez; el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera; el rector de la Universidad Católica de Santa María, Alberto Briceño; el rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Hugo Rojas y otras autoridades de la región.





