Arequipa empieza la III Fase de reactivación económica y el cuidado queda en cada ciudadano

Luego de 5 meses y dos semanas, Arequipa sale de la cuarentena focalizada y con ello empieza la reactivación económica en su tercera fase, que implica reanudar el servicio de transporte interregional, la habilitación de vuelos comerciales en el aeropuerto de la ciudad, el funcionamiento de los negocios, restaurantes y tiendas comerciales de los diferentes rubros. No obstante, se hará con restricciones.

La principal es que las personas no pueden salir a las calles sin motivo, puesto que la posibilidad de contagio del nuevo coronavirus es constante. El sociólogo Alipio Montes indicó la semana pasada que el cuidado y la autoprotección para no contagiarse y no propagar el coronavirus es responsabilidad de cada uno, pues el riesgo de que se presente un rebrote de casos es latente y eso conllevaría a un retroceso con cuarentena y la segunda fase de reactivación.

Comercios deben contar con protocolos de bioseguridad

Las tiendas, galerías y centros comerciales de todos los rubros (120 en el Cercado) pueden reabrir y no necesitan de una aprobación previa de la municipalidad distrital o provincial. Sin embargo, de acuerdo al D.S. 117-2020-PCM, deben implementar los protocolos de bioseguridad, cuya verificación sí es tarea de la comuna.

En opinión del subgerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Elvis Arias, los administradores de estos negocios tuvieron tiempo necesario para adecuarse al protocolo, por lo que empezarán operativos de forma inopinada para su constatación. Deben atender con el 50% de su capacidad y los restaurantes al 40%.

No está permitida la atención en bares, discotecas u otros locales de diversión.

René Illa, representante del centro comercial Don Ramón, informó que cuentan con el plan de vigilancia y protocolo de bioseguridad. Habrá una puerta de ingreso, control de temperatura, desinfección de manos y calzado.

El ingreso será por Siglo XX y la salida será por la calle Santa Rosa. Serán solo 400 puestos los que atenderán con solo 270 trabajadores.

El presidente del centro comercial La Esquina del Futuro, Percy Palomino, también indicó que respetaron los protocolos, porque buscan que los clientes se sientan seguros en el local. Dijo que cumplieron la fumigación y todo, pero aceptó que hay retrasos de algunos comerciantes en la licencia.

Viajes se reanudan en Arequipa

Un sector muy sensible es el de transporte. Tanto el terminal terrestre, terrapuerto de Arequipa, así como el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, reabren hoy sus puertas, pero a través de un comunicado, Aeropuertos Andinos informó que solo harán tres vuelos diarios con las tres aerolíneas, pues la capacidad de aforo se reduce al 50% y con refuerzo de los controles de seguridad.

El gerente de Corattsa, Marco Chauca, informó que solo 14 buses prestarán el servicio en la ruta a Lima. Además, solo se permitirá el viaje a las provincias Caravelí, La Unión y Condesuyos. Las otras provincias como Camaná, Islay, Caylloma y Castilla siguen en cuarentena. No se puede viajar a Cusco, Puno, Tacna y Moquegua desde hoy ingresan a la cuarentena focalizada.

LEA TAMBIÉN: Viajes se reanudan desde hoy en el terminal y terrapuerto de Arequipa