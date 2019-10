​Arequipa en el puesto 16 del gasto presupuestal

A tan solo dos meses de culminar el año 2019, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) apenas gastó el 60.7% de su presupuesto asignado.

De acuerdo a la página del Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF) esto ocupa a nuestra región en el puesto 16.

Arequipa fue superada por otras regiones como Ucayali quien lidera dicha lista con el 73.7% del gasto presupuestal, seguido de Loreto con 72.1%, Lambayeque con 67.8%, Cajamarca con 67.4%, Puno con 67.2%, entre otros.

GASTO. De acuerdo al MEF, el GRA recibió a inicio de año, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 2 mil 328 millones de soles.

Pero de acuerdo a dicha lista, solo ha registrado un gasto al 21 de octubre de mil 392 millones de soles.

Según el parlamentario andino, Mario Zuñiga, esto demuestra la poca capacidad de gestión y gasto que tiene el GRA.

Inclusive advirtió que existen diferentes sectores que no han sido atendidos, uno de ellos es la seguridad.

Por ejemplo, en la región Arequipa, en donde el 27% de la población fue víctima de algún acto criminal y el 93.2 % se ha sentido inseguro frente al crimen, el GRA solo haya gastado el 18.7 % del presupuesto asignado para orden público y seguridad.

“Con los asaltos, robos y actos de violencia que día a día incrementan y vivimos en carne propia los arequipeños, no puede ser posible que de 8,883,436 soles de presupuesto total para el rubro de seguridad, el GRA solo haya girado en gastos 1,644,389 soles”, dijo Zúñiga Martínez.

NECESIDADES. Mencionó que la Policía no solo depende de los fondos que da el Ministerio del Interior, sino también del apoyo de los gobiernos locales, para adquirir patrulleros, comprar cámaras de seguridad y construir centros de monitoreo en la región.

Similar situación ocurriría en otros sectores, como en Salud que se ha empleado el 54.7 % del presupuesto , en saneamiento el 47 % y en transporte el 49.2% .

“ Si la Región no gasta lo que le dan, significa que no necesita más, por ende, no puede pedir más. Y esto sí causa alarma y preocupa porque no es otra cosa que una mala gestión. Y esos lujos no nos podemos dar porque de ello depende por ejemplo la vida o la muerte de bebés prematuros que necesitan incubadoras”, concluyó el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez.