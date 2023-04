FBC Melgar tiene mañana en la noche la mejor oportunidades de lavarse el rostro cuando enfrente desde las 19:00 horas a Olimpia de Paraguay, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Los rojinegros llegan disminuidos al encuentro por dos empates seguidos y cuatro derrotas en el torneo local. No conocen durante el año el sabor del triunfo.

“Estamos en una etapa de construcción de nuestra identidad y los rasgos que identifican a un equipo. Vamos a ver como dañar su juego (Olimpia) y neutralizarlo. Nos estamos preparando de la mejor manera. Este es un grupo con disciplina”, señaló el entrenador del Dominó, Mariano Soso.

EL EQUIPO. El estratega argentino pondrá toda la carne en el asador ante Olimpia. De no presentarse inconvenientes a última hora, el once titular será con Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna, Horacio Orzán, Alexis Arias, Tomás Martínez, Cristian Bordacahar, Luis Iberico y Bernardo Cuesta.

Como alternativa estará el argentino Pablo Magnín, Jhamir D’Arrigo, Jean Pierre Archimbaud, Kenji Cabrera, Walter Tandazo y Ricardo Farro, entre otros.

DIVIDIDO. El exdelantero de FBC Melgar, el paraguayo Carlos Pérez, tiene el corazón dividido cuando se enfrenten mañana Melgar y Olimpia en Arequipa.

No se anima a dar un pronóstico, pero si estará sentado en la tribuna del estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa).

“Soy hincha de Olimpia y también tengo sentimientos para Melgar donde jugué dos temporadas. No me atrevo a apostar por ninguno de los dos equipos, algunos amigos me han pedido a dar mi posición”, señaló Pérez.

El exgoleador del Dominó señaló que dejó el fútbol profesional y está radicando en Perú porque su esposa es de Arequipa. Normalmente lo vemos jugando en el campeonato de fulbito Copa Leones del Misti donde resalta por sus goles.

“Tengo comunicación con excompañeros como Hilden Salas y el mismo Ysrael Zúñiga. Estamos en contacto. Vengo seguido por Arequipa, una ciudad tranquila donde me siento cómodo”, apuntó.