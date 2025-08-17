La Feria El Altiplano, ubicado en Vallecito, Cercado, nació como un mercado itinerante que recorría distintos puntos de Arequipa llevando productos de primera necesidad y a un precio económico. Eran más de 300 comerciantes que organizados con los municipios se colocaban en puntos estratégicos que ahora son grandes mercados.

Giovana Huaraca Perales, una de las fundadoras y actual presidente de la feria, recuerda que armaban y desarmaban puestos cada fin de semana, trasladando mercadería con esfuerzo para atender a los vecinos de diferentes barrios. Llegaron al Avelino, donde había chacras y zonas de tierra, ellos se colocaron y vendieron sus productos, fueron bien recibidos.

FUTURO

De ahí otras personas vieron eso y convirtieron la zona comercial y ahora es una plataforma con más de 50 mercados.

Misma situación se dio en El Palomar y la Feria Los Incas. “Nosotros llegamos primeros, pero no nos quedábamos, porque la esencia era ser una feria itinerante y llegar a más lugares”, relató.

Años después, entre los 320 socios deciden organizarse para comprar un terreno en Vallecito y construir su propio mercado. El sueño se hizo realidad y ahora cumplen 32 años vendiendo a media cuadra del colegio Juana Cervantes. Atienden los viernes, sábados y domingos desde las 5:00 horas los dos últimos días.