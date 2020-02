Polémica decisión. La fiscal Yanet Valdivieso decidió archivar la investigación por el presunto delito de discriminación por parte de Zuleika Alatrista Andía, quien insultó y agredió a Elena Viza Choquecondo, trabajadora que se desempeña como vigía en la variante Uchumayo, en el departamento de Arequipa.

Según quedó registrado en un video, Alastrista increpó con duros calificativos a Viza por presuntamente haberla golpeado en la cabeza con la paleta de madera que usaba la vigía para dirigir el tránsito en el lugar.

“Chola de m…, yo te voy a denunciar, no sabes con quién te has metido. Tú no eres nadie… fuera de acá, porquería. Babosa. Qué has hecho, salvaje”, se le oye decir a Alastrista.

La decisión de la fiscal Valdivieso recae en que la vigía no fue víctima de racismo. Según la argumentación fiscal, Viza solo fue “ofendida e injuriada”, por lo que no se configura el delito de discriminación.

En tanto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, indicó que en el presente caso solo se pueden corroborar delitos de lesiones leves y peligro común, los cuales pueden producir que Alastrista Andía sea condenada a tres años de prisión efectiva.

La defensa de la vigía Elena Viza Choquecondo presentó la apelación ante la decisión de la fiscal Valdivieso.