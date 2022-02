El Ministerio de Salud (Minsa) hace oídos sordos a los reiterados pedidos de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para devolver por lo menos 35 mil dosis de las 60 mil vacuna del laboratorio AstraZeneca que enviaron hace dos semanas sin que hayan sido requeridas en Arequipa y desde ya el gerente regional de Salud, Edilberto Salazar Zender, adelantó que por lo menos se echarán a perder la mita de los biológicos.

Salazar Zender sostuvo que desde que recibieron el lote de vacunas el 26 de enero junto con las dosis pediátricas para los menores de 5 a 11 años, han enviado tres documentos reiterando que les permitan devolver parte del lote por cuanto nunca las solicitaron y el tiempo de vida útil que les queda para colocarla es muy corto, vencen el 28 de febrero.

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta pese a que hemos hecho todas las gestiones posibles. Hoy (ayer) nos iba a visitar una comisión de inmunizaciones del Minsa para resolver este problema”, dijo el gerente. Sin embargo, la reunión nunca se llevó a cabo porque el grupo de trabajo no llegó a la ciudad.

Utilización. Salazar Zender agregó que será bastante complicado que se puedan utilizar las 60 mil dosis de AstraZeneca que desde el 5 de febrero se comenzaron a aplicar como dosis de refuerzo para los vacunados con Sinopharm que son 415 mil personas en la región.

Sin embargo, de acuerdo al avance de la vacunación con las dosis de refuerzo, diariamente se aplican un promedio de mil biológicos de AstraZeneca y por la fecha de su caducidad, 28 de febrero, estiman que en el mejor de los escenarios se podrían usar el 50% del total del lote.

“Estamos haciendo campañas para poder usar esta vacuna, pero no hay mucha demanda ni expectativa de la población a pesar de que es tan buena como las otras. No llegaremos al objetivo trazado que es usar por lo menos la mitad de las 60 mil dosis”, lamentó el gerente de Salud tras recalcar que no tendría por qué recaer sanción alguna a los miembros del comité de inmunización por la significativa pérdida de los biológicos. “No tenemos responsabilidad alguna, no pedimos que nos enviaran 60 mil vacunas”, reiteró.

Baja cobertura. De acuerdo a los datos publicados en el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, con la suma de los 175 mil menores de 5 a 11 años a la población objetivo, los porcentajes de la vacunación descendieron. Antes de la vacunación pediátrica el Minsa consideraba que Arequipa tenía más del 90% de su población con primera dosis de la vacuna contra el COVID y más del 80% con la segunda dosis, en ambos casos bajó un 10%.