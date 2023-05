El gobernador Rohel Sánchez Sánchez, no realizó, ayer en la noche, los descargos a los puntos en la agenda sobre sospechas de injerencia e intromisión de su esposa Luz Marina Zeballos Patrón en decisiones administrativas de personal y contrataciones al interior del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

”Yo puedo responder por la parte política y en ese contexto, debo decir que Rohel Sánchez no tiene ningún cargo administrativo, por lo tanto, yo no puedo hacer ningún descargo. Puedo ser responsable de la política, planes de desarrollo y planificación política, pero la parte administrativa y operativa no la ve el gobernador”, informó anoche en la sesión de consejo regional.

SIN NADA. La primera autoridad de Arequipa no confirmó si el número del celular en los chats publicados en los medios de comunicación corresponden a su esposa Luz Marina Zeballos Patrón, en decisiones administrativas de personal y contrataciones al interior del GRA. ”Los chats publicados en los medios de comunicación están en investigación, se comunicará en su momento. Lamentablemente en el caso de mi esposa se le ha vinculado en algunas situaciones que no tienen que ver con ningún tema de delito”, afirmó.r

Sin embargo, Sánchez Sánchez denunció que celos políticos están promoviendo esta campaña de desprestigio. “Hemos sido objeto de una campaña negativa dirigida a mellar la credibilidad de la presente gestión y despertar el lado mórbido con el objeto de afectar el prestigio de mi equipo y el mío propio”, apuntó.

El gobernador de Arequipa señaló con firmeza que existen mafias en el exterior de la sede del GRA que tienen contacto con operadores internos. Sospechas de actos de corrupción en las unidades ejecutoras de transportes, salud, educación y Autodema.”No tengo la menor duda, existen mafias al exterior del Gobierno Regional. Tengo indicios que tienen operadores internos en el Gobierno Regional y esa es la lucha que debemos enfrentar todos”, dijo.