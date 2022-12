Este jueves entra en funcionamiento el hospital Alto Inclán en la provincia de Islay, pero con el 30% de personal requerido, informó ayer la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. La nueva administración del GRA tendrá que ver la colocación del 70% del personal especializado restante, para que el nosocomio funcione en toda su capacidad de atención.

Fue inaugurado en octubre, pero recién ahora comienza a operar para atender a los pobladores de la provincia de Islay. Tiene una capacidad de 36 camas de hospitalización, también cuenta con sala de operación, área de emergencia, consultorios externos, farmacia, laboratorio, entre otros.

Respecto al hospital de Cocachacra, obra que también fue inaugurada, la autoridad regional precisó que aún falta firmar el acta de recepción de obra, pero tras ello, el personal que ya existía se mudará a estas nuevas instalaciones.

DESTRABES

A unos días de terminar su gestión y a las críticas de no haber tenido logros, Gutiérrez Canahuire, indicó que para conseguirlo, se tiene que empezar por ordenar la casa, luego de recibir una gestión desordenada.

“Los logros fueron muchos, algunos solo ven el objetivo, pero no ven el trabajo que se hace para llegar a ello. Uno de ellos es Majes, trabajamos para lograr la firma de la adenda 13 y eso no es suficiente, conseguimos la entrega del control del proyecto, que es importante para que no quede paralizado…”, respondió.

Aunque no mencionó obras de impacto que generen el desarrollo regional, aseguró que destrabó los proyectos para que la siguiente gestión continúe, entre ellos el hospital de Chala, donde se tendrá que elaborar un saldo de obra y el expediente para el agua y desagüe, luego que el Gobierno Regional de Arequipa ganó el laudo arbitral.

La gobernadora resaltó que destrabar los proyectos fueron logros relevantes.

