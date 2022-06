Entre las fórmulas electorales se encuentran movimientos regionales como Revalora, Fuerza Arequipeña, Arequipa Avancemos, Arequipa Transformación, entre otros.

De acuerdo a la Resolución N°287-2022-JEE-AQPA/JNE, la lista de Arequipa Transformación, que postula a la comuna de Arequipa con Ricardo Ramírez Del Villar Llosa y a otros para regidores, ha sido suscrita antes de terminar la declaración jurada de las hojas de vida.

Además, Genaro Castro Figueroa, candidato a concejal, es cusqueño de nacimiento, para postular debió acreditar haber vivido dos años en Arequipa.

Otro ejemplo es el caso de Juan Carlos Linares, quien postula a la comuna de Cayma por el movimiento regional Arequipa Avancemos, pues según la Resolución N° 00259-2022-JEE-AQPA/JNE, Linares no registra su nacimiento en esa jurisdicción, pese a que en su documento de identidad señala que vive en el distrito. No obstante, eso no es suficiente para el JEE.

LEA TAMBIÉN: Temblor de magnitud 5 en Moquegua también se sintió en Arequipa

“El personero deberá acreditar con documentación de fecha cierta del domicilio desde el 14 de junio de 2020 hasta la fecha de emisión de su DNI”, dice el documento.

LEA TAMBIÉN: Defensor acusa al Gobierno Regional de Arequipa de no tomar acciones en Caravelí

Los asesores de campaña de Juan Carlos Linares indicaron que subsanaron las observaciones y que el JEE debe resolverlo en los siguientes días. Es importante mencionar que las organizaciones políticas tienen dos días hábiles para levantar las observaciones detectadas