Lluvias y nieve. El clima en la región varió en los dos últimos días y aunque estas primeras precipitaciones llegan, no desaparecen al fantasma de la sequía porque las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), no son halagüeñas para los siguientes tres meses, cuando se prevé que no ser llegará a los niveles requeridos.

El presidente ejecutivo del Senamhi, Guillermo Baigorria, durante su visita en Arequipa, informó ayer que el retraso de lluvias desde octubre, es un indicador de que no se tendrá la misma cantidad de lluvia, pero tampoco se puede hablar de sequía.

Manifestó que en el sur del Perú se vive la misma situación que ocurrió en el año 1976, cuando hubo déficit de lluvias e impactó en la agricultura y la ganadería.

RADIACIÓN

La información se dio, tras el taller Acciones ante los efectos adversos de la radiación UV, que se realizó en el Teatro Ariquepay, donde los especialistas del Senamhi, indicaron que Arequipa es una de las regiones con más horas de radiación extrema de hasta 6 horas con un índice de 17.

Advirtieron que la exposición a la radiación ultravioleta genera enfermedades en la piel como Linfoma, urticaria, melanosis y cáncer a la piel.

