Según la Sala Situacional Covid-19 de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) desde el 27 junio hasta el 4 de julio, un total de 4,434 personas dieron positivo a la Covid-19, siendo la cifra más alta de contagios en lo que va del año.

Sin embargo, el director adjunto de la Geresa Ismael Cornejo, indicó que el repunte de infectados no significa que Arequipa atraviese por una cuarta ola de contagios, esto porque el número fallecidos por la Covid-19 en los últimos 25 días asciende a 6 mientras que las personas hospitalizadas oscilan entre 15 a 20, pero éstas tienen solo una o dos dosis de vacunas, mientras que otros no estan protegidos.

“A partir del 6 de junio se empieza a ver un incremento en los casos positivos, pero el pico más alto se registra el 30 de junio -con 750 casos detectados- luego empieza a descender, por eso seguimos monitoreando para ver si se mantiene o baja”, dijo.

El funcionario precisó que las personas entre 18 a 59 años fueron los mas afectados con la reinfección de la Covid-19 durante el presente año, pero la mayoría fueron con casos leves. Detalló que la variante Omicrom es la que ha predominado en todos los infectados.

LEA TAMBIÉN: Largas colas para comprar entradas del FBC Melgar vs Deportivo Cali

“Esta variante -Omicrom- es muy contagiosa y es la que predomina ahora, pero no es letal, por eso es que los hospitales aún no desbordan. Si bien es cierto las seis personas que murieron eran mayores de 85 años, tenían otras enfermedades y no estaban vacunados”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Restaurarán iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Chivay

El director del hospital Goyeneche Wilfredo Gutiérrez informó 50 trabajadores del nosocomio dieron positivo a la Covid-19, de los cuales 9 son médicos, 11 enfermeros, 4 técnicos, entre otros profesionales. El galeno indicó que el personal fue enviado a descanso médico por diez días. Explicó que pese a ello, las atenciones en diferentes áreas siguen, pero con algunas restricciones.

“Ahora tenemos el apoyo del personal Cas Covid que realiza las diferentes tareas y se sigue atendiendo”, dijo. Por su parte el director del Honorio Delgado Francisco Noguera sostuvo que en lo que va del presente año 90 profesionales se contagiaron, pero su salud es estable.