Por segunda vez en el mes, Arequipa no registró hoy ningún fallecido a causa del coronavirus. La Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud, reportó que no se produjeron muertos y pese a que se incrementaron los tamizajes con la búsqueda activa de casos en las calles por la red de Salud Arequipa - Caylloma, el índice de positividad no supera el 5%.

Se aplicaron 5 mil 460 pruebas y solo 266 personas resultaron positivas al virus. Hasta la fecha suman a 259 mil 37 las personas infectadas y 6,552 las muertas por este virus.

Estos indicadores de descenso de infectados y fallecidos favorecen para que la región baje de nivel de riesgo y se libere algunas restricciones, pues hasta el 22 de agosto se encuentra en alerte muy alta.

Otro aspecto positivo para el cambio del nivel de alerta es el uso de camas hospitalarias, son 255 pacientes que hasta hoy estaban internados, lo que representa una ocupación del 39%; mientras que en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) también se ha visto una reducción en el uso de los ventiladores mecánicos.

Hasta hace un mes había, en promedio, 100 pacientes conectados a un respirador artificial y hoy fueron 86, lo que significa que un 95% de las camas UCI están ocupadas.

Consecuencias de la reducción de nivel de riesgo

Los indicadores epidemiológicos son favorables para que la región pase a un nivel de alerta ‘Alto’, lo que significaría que el toque de queda empiece a la medianoche, se pueda usar vehículos particulares los domingos y se incrementen los aforos en espacios libres y cerrados mejorando la reactivación económica, sin embargo, el comportamiento social de la población no ha cambiado, es más, dijo que ha empeorado y ese factor podría ser determinante en la evaluación que se realice en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).