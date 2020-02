La obrera, identificada como Elena Viza Choquecondo, quien fue agredida e insultada por Zuleika Alatrista Andía en Arequipa, lamentó que la fiscal Yanet Valdivieso haya archivado la investigación por el presunto delito de discriminación.

“Recordar es un dolor muy feo. La justicia no hace nada y los fiscales no hacen nada, qué esperaban, ¿que me mate la señora Zuleika? Y tampoco se iba a hacer justicia, porque no tengo nada, ni plata, ni estudios, ni un buen trabajo. Me indigna”, dijo la mujer en diálogo con RPP.

► Mira el video de mujer que agredió con insultos racistas y un palo a obrera que dirigía el tránsito

Según Viza Choquecondo, su agresora jamás se acercó para pedirle disculpas por el hecho que quedó registrado en video. Además, reveló que le ofreció 300 soles para que la denuncia sea retirada.

La víctima contó que sus hijos quedaron afectados emocionalmente tras ver que su madre fue agredida por Alatrista Andía. “No querían ir al colegio, sus mismos compañeros los molestaban diciendo que les habían dicho porquería. Han salido jalados los tres”, indicó.

Como se recuerda, la decisión de la fiscal Valdivieso recae en que la vigía no fue víctima de racismo. Según la argumentación fiscal, Viza solo fue “ofendida e injuriada”, por lo que no se configura el delito de discriminación.

En tanto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, indicó que en el presente caso solo se pueden corroborar delitos de lesiones leves y peligro común, los cuales pueden producir que Alastrista Andía sea condenada a tres años de prisión efectiva.

La defensa de la vigía Elena Viza Choquecondo presentó la apelación ante la decisión de la fiscal Valdivieso.