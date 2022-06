Según el informe de hito de control N°3793-2022-CG/GRA, la Contraloría el 5 y 6 de mayo inspeccionaron el avance de la obra, sin embargo, detectaron que las empresas no tienen un programa de ejecución de obra, tampoco cronograma de trabajo. Además, durante la inspección la empresa supervisora no cumple con el personal clave para inspeccionar el avance del proyecto.

Asimismo, detectaron ausencia de especialistas en la remoción y traslado de material, pues en la visita de la Contraloría no estaba presente encargado del control de calidad, movimiento de tierras y el especialista ambiental. A esto se suma que en el kilómetro 95 hay excavaciones para muros de contención, pero no tienen señalización, incluso las tuberías a utilizar están abandonados en varios tramos.

Otro incumplimiento por el consorcio es la falta de manejo ambiental de la obra y que los operadores de máquinas pesadas no cuenten con protectores auditivos. El gobierno regional aclaró que no tiene pago pendiente por avance de obra. No obstante, la empresa presentó una valorización por un adicional debido a problemas que surgieron con el expediente técnico de saldo de obra.